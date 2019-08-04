"باصهيب" ينفي تشكيل مجلس أعلى عسكري جنوبي

نفى "عبد الله با صهيب"، رئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس الانتقالي الجنوبي، ما تردد عن إصدار المجلس ببيان لتشكيل مجلس أعلى عسكري جنوبي.

وأكد باصهيب لـ"الخليج 365"، أن المجلس بالفعل يتحكم في أكثر من 15 لواء عسكري جنوبي تنتشر في أرجاء المحافظات الجنوبية المحررة، وتتولى حماية الحدود بين محافظات الشمال والجنوب بالضالع وبيحان ومكيراس، ولكن لم تتخذ خطوة إنشاء مجلس عسكري جنوبي بعد.

وأضاف باصهيب، أن المجلس لا يصدر قرارات كرد فعل انتقامية وإنما قرارات مدروسة وبالتشاور مع قيادة التحالف العربي، مشيرًا إلى أن الجنوبيين قدموا الآلاف من الشهداء في سبيل تحرير محافظات الجنوب.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس الانتقالي الجنوبي، أن المجلس ملقاة على كاهله مهمة حفظ الأمن في الجنوب وقيادة الألوية العسكرية بداخله، وأي قرار هام مثل تشكيل هذا المجلس سيخرج بالتوافق مع المكونات الجنوبية الأخرى.وأي قرار هام مثل تشكيل هذا المجلس سيخرج بالتوافق مع المكونات الجنوبية الأخرى.