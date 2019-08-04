مصرع العديد من الحوثيين في قصف مدفعي غرب محافظة الجوف

لقي العديد من مليشيا الحوثي مصارعهم في قصف مدفعي غرب محافظة الجوف. وقالت مصادر محلية إن مدفعية الجيش قصفت مواقع متفرقة للميليشيا الحوثية بينها مخزناً للأسلحة، في مديرية المصلوب، وفقاً لموقع "سبتمبر نت". وأدى القصف إلى تدمير المخزن، وسقوط عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح.

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