شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. إلهام الفضالة تتهكم من حواجب هيا الشعيبي وردة فعل صادمة للأخيرة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو للفنانتين الكويتيتين إلهام الفضالة وهيا الشعيبي، حيث بدتا فيه وهما تجلسان في المنزل بإطلالتين عفويتين.
وظهرت الفضالة وهي تسخر من صديقتها، كما عبرت الأولى عن استغرابها من انزعاج الثانية بسبب قولها الحقيقة.
ونشرت الفضالة أمام المتابعين صورة احتفظت بها الشعيبي على هاتفها الجوال، وأوضحت أنها طبقت مكياجها بنفسها.
وتهكمت إلهام من الشعيبي، قائلة إنها المرة الأولى التي تحسن فيها هيا الاهتمام بحاجبيها، كما نفت الأخيرة ذلك.
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