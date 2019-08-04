شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل السعودي الشهير ناصر القصبي يفاجئ الجميع ويصدم كل ابناء الشعب السعودي بعد اقدامه على هذا العمل الفاضح والمشين ..لكن الرد جاءه صاعقا ومزلزلا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم الممثل السعودي عبد الله السدحان زميله وشريكه في العمل ناصر القصبي ووصفه بقليل المرؤة بعد ان قام القصبي برفع دعوى ضد السدحان الامر الذي صدم السعوديين واعتبروه عمل فاضح ومشين مع صديق قضى اكثر من 20 عاما في العمل معه. وتحدث الممثل عبد الله السدحان أخيراً عن اسباب انفصاله في العمل الفني عن مواطنه الفنان ناصر القصبي.

ورداً على سؤال أحد متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال السدحان: “سؤال غريب ليه عبد الله ما يرجع لزميله اولاً أنا ما أحب الريوس ثانياً انا ماتركت البلد وأهلها مازلت في مكتبي الي قدم وسيُقدم لذا السؤال لغيري”.

وكان عبد الله السدحان سئل سابقاً عن خفوت نجمه بعد الانفصال عن القصبي اثر شراكة طويلة في العمل الكوميدي السعودي “طاش ما طاش” عبر مواسم عديدة، فأجاب: “العكس صحيح”.

ورأى القصبي حينئذ أن العلاقة التي استمرت 20 عاماً على الشاشة “تقييداً”، ويجب أن تنتهي حتى ينطلق الإثنان نحو التجديد. وقال إن “السدحان فنان مهم له دوره البارز في الدراما السعودية”، مشيراً إلى أن الاثنين معاً نقلا العمل المحلي إلى المستوى العربي.

يشار الى أن السدحان لم يشارك في أي عمل درامي خلال شهر رمضان المنصرم، إثر إعلانه عن عدم مشاركته في مسلسل “بدون فلتر” بسبب تقليص مشاركته إلى أربع حلقات.

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