شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ”الانتقالي الجنوبي” يتخذ قرارات تنذر بمواجهات عسكرية مع ”الشرعية” وأكاديمي يكشف عن موعد صدام جنوبي-جنوبي دامي! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي، الیوم السبت، قرار بتشكیل مجلساً عسكریاً تابعاً ل? ."تحت مسمى "المجلس العسكري الجنوبي وقال باحث وأكادیمي في الشؤون السیاسیة والعسكریة، في تصریح الى " المش?د الیمني " أن ?ذا القرار یعد تصعید كبیر من المجلس الذي یطالب بانفصال الجنوب الیمني عن شمال?، عقب یومین من ?جومین است?دفا قوات موالیة للمجلس في عدن؛ .

وحملة ت?جیر لمواطني المحافظات الشمالیة وأكد الباحث-فضل عدم ذكر اسم?- أن ?ذا القرار ینذر بوقوع صدام عسكري بین المجلس الانتقالي، والحكومة الیمنیة المعترف ب?ا دولیاً التي تتخذ عدن عاصمة مؤقتة .ل?ا، وتسیطر على كثیر من المقرات العسكریة والأمنیة واعتبر أن قوات الحزام الامني بالغت في ردة الفعل تجاه مواطني الیمن الواحد الموحد من المحافظات الشمالیة، و اتخذت ?ذه القوات المدعومة من الامارات خطوات ستسا?م لا محال? في تحجیم?ا و إن?اء آخر فضول?ا قبل أن تصل وداعمی?ا إلى ?دف?م الذي یدعون أن?م قاب قوسین أو أدنى من تحقیق? حسب زعم?م و المتمثل .بأقامة الدولة الجنوبیة .

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وشدد الباحث السیاسي على أن التمییز و القمع و العنصریة أن?ت أنظمة .وتنبأ بقرب اندلاع صدام جنوبي- جنوبي دامي خلال الایام القادمة وكان عیدروس الزبیدي، رئیس المجلس الانتقالي الجنوبي، اصدر قراراً بتشكیل مجلس عسكري جنوبي برئاست? كرئیس للمجلس و"قائداً أعلى لكافة القوات الجنوبیة" ویتكون من 13 شخصیة وفق نص القرار، وعیّن اللواء ركن ?یثم قاسم طا?ر نائباً ل?، واللواء شلال علي شائع عضواً في المجلس العسكري رغم أن? معیّن من الرئیس .عبدرب? منصور ?ادي مدیراً لشرطة محافظة عدن ووفقاً لقرار تشكیل?، فإن الم?مة الرئیسیة للمجلس العسكري الجنوبي ?ي "استلام وإدارة جمیع المقرات العسكریة والأمنیة في جنوبي الیمن، واستكمال تحریر ماتبقى من الأراضي الجنوبیة، وطرد أیة قیادات او قوات عسكریة شمالیة من الجنوب، ودمج وتنظیم مختلف القوات الوطنیة الجنوبیة، وحمایة الحدود والمنافذ المائیة ."الجنوبیة، وتثبیت الأمن والإستقرار في الداخل الجنوبي