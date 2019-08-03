قوات الجيش تحبط عملية تسلل مليشيا ايران الحوثية في الكدحة بتعز

تمكنت وحدات من الجيش من احباط عملية تسلل لمليشيا ايران الحوثية في جبهة الكدحة بمحافظة تعز.

وحاولت عناصر من المليشيا التسلل من مواقع تمركزها، في منطقتي “الطوير”، و”العيار” جنوبي مديرية مقبنة، إلى مواقع الجيش الوطني في عزلة “اليمن” بمنطقة قهبان، بالمديرية ذاتها.

وأفشلت قوات الجيش محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع بعد تكبدها قتلى وجرحى في صفوفها.

في غضون ذلك، دفنت مليشيا الحوثي المتمردة، اليوم، القيادي الميداني في صفوفها بجبهة مقبنة المدعو هاني الشلبي، الذي لقي مصرعه مع أثنين من عناصرها بنيران أبطال الجيش الوطني، في منطقة “قهبان” بالمديرية ذاتها.