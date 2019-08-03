محافظ شبوة يوجه برفد كهرباء مديرية عرماء بمولد جديد

وجه محافظ شبوة محمد بن عديو، بشراء مولد جديد لمحطة كهرباء مديرية عرماء ، وذلك لمواجهة حالة العجز في التوليد الكهربائي في المحطة ومعالجته بصورة آنية.

وأكد محافظ شبوة خلال زيارته مديرية عرماء ،اهتمام قيادة المحافظة بمختلف الاوضاع بالمديرية وتحسين مستوى منظومة البنية التحتية للخدمات العامة فيها ، وتنفيذ متطلبات المواطنين منها خاصة في القطاعات الخمس الاساسية.

وكشف عن توجه جديد لربط مديريات عرماء ودهر والطلح بموقع الشركة النمساوية للنفط التي تعمل بقطاع العقلة بعرماء..ؤكدا بأن النجاح في تنفيذ المشروع الكهربائي سيعمل حل مشكلة الطاقة الكهربائية في المديريات الثلاث وبصورة جذرية وتوفير احتياجات المواطنين منها على مدار الساعة.

وفي الزيارة التي رافقه فيها الأمين العام للمجلس المحلي عبدربه هشله وقائد محور عتق قائد اللواء ثلاثين العميد عزيز العتيقي ، وقائد اللواء واحد وعشرين ميكا العميد جحدل حنش ، ومدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عمر باحميد ، أوضح مدير عام عرماء عمر بادخن ومدير الكهرباء فيها عامر بن معروف بان المحطة تعمل بقوة ثمانمائة ميجاوات فقط ، وتغطي أكثر من ألف ومائتين منزل في مركز المديرية و قرى متفرقة منها .