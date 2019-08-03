أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت الموافق 3 أغسطس/ آب، 2019 وهي كالتالي: عدن.. مناقشة خطة عاجلة لترميم المباني المتضررة من انفجار شرطة الشيخ عثمان https://www.alyamanalaraby.com/408923 قتلى وجرحى من المليشيا بهجوم شنته قوات الجيش شمال الضالع https://www.alyamanalaraby.com/408925 اختتام الدورة التدريبية الخاصة بمتطوعات صحة المجتمع في عسيلان بشبوة https://www.alyamanalaraby.com/408926 الكشف عن أحكام قضائية سيصدرها الحوثي لشرعنة نهب تجار وسياسيين https://www.alyamanalaraby.com/408928 قوات الحزام الأمني تواصل ملاحقة فلول القاعدة في محفد أبين https://www.alyamanalaraby.com/408930 اندلاع مواجهات بين قيادات حوثية على أراضي في سنحان جنوب صنعاء https://www.alyamanalaraby.com/408931 محافظ مأرب يستقبل مدير البرنامج السعودي لإعمار اليمن الخاص بالمحافظة https://www.alyamanalaraby.com/408934 مليشيا الحوثي تجدد قصفها لمجمع اخوان الثابت بمدينة الحديدة https://www.alyamanalaraby.com/408937 إنهيار صخري يلحق أضراراً مادية بمنازل سكان قرية في ابين https://www.alyamanalaraby.com/408940 استشهاد وإصابة 4 جنود بانفجار عبوة استهدفت قائداً في حزام أبين https://www.alyamanalaraby.com/408951 Advertisements مصرع وإصابة 10 من عناصر المليشيا بقصف مدفعي للجيش في قعطبة https://www.alyamanalaraby.com/408952 يمنية تفوز ضمن أهم 20 سيدة أعمال في العالم https://www.alyamanalaraby.com/408953 بتواجد الموسيقار أحمدر فتحي.. عمل فني عملاق سيخرج قريبا https://www.alyamanalaraby.com/408955 قبائل يافع تصدر بياناً هاماً بشأن الأحداث الدامية والأخيرة في عدن "نصه" https://www.alyamanalaraby.com/408956 قيادي جنوبي لـ"الخليج 365": اغتيال اليافعي عمل جبان من حزب الإصلاح والقاعدة https://www.alyamanalaraby.com/408958 مراسلنا.. مقتل وإصابة 13 مسلحاً قبلياً في مواجهات بين قبيلتين جنوب مأرب https://www.alyamanalaraby.com/408957 مسؤول رفيع منشق عن الحوثيين يعلن نشره وثائق قريباً تفضح المليشيا https://www.alyamanalaraby.com/408963 تعيين المبعوث الأممي لليمن السابق ولد الشيخ رئيس لوزراء موريتانيا https://www.alyamanalaraby.com/408964 المسافرون إلى عدن.. بين العواصف الرملية وجشع أصحاب الفنادق https://www.alyamanalaraby.com/408965 مدير البرنامج السعودي بالمهرة يلتقي بشيوخ وأعيان حات لرصد احتياجات المديرية https://www.alyamanalaraby.com/408967

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