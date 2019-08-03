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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت الموافق 3 أغسطس/ آب، 2019 وهي كالتالي:

عدن.. مناقشة خطة عاجلة لترميم المباني المتضررة من انفجار شرطة الشيخ عثمان

https://www.alyamanalaraby.com/408923

قتلى وجرحى من المليشيا بهجوم شنته قوات الجيش شمال الضالع

https://www.alyamanalaraby.com/408925

اختتام الدورة التدريبية الخاصة بمتطوعات صحة المجتمع في عسيلان بشبوة

https://www.alyamanalaraby.com/408926

الكشف عن أحكام قضائية سيصدرها الحوثي لشرعنة نهب تجار وسياسيين

https://www.alyamanalaraby.com/408928

قوات الحزام الأمني تواصل ملاحقة فلول القاعدة في محفد أبين

https://www.alyamanalaraby.com/408930

اندلاع مواجهات بين قيادات حوثية على أراضي في سنحان جنوب صنعاء

https://www.alyamanalaraby.com/408931

محافظ مأرب يستقبل مدير البرنامج السعودي لإعمار اليمن الخاص بالمحافظة

https://www.alyamanalaraby.com/408934

مليشيا الحوثي تجدد قصفها لمجمع اخوان الثابت بمدينة الحديدة

https://www.alyamanalaraby.com/408937

إنهيار صخري يلحق أضراراً مادية بمنازل سكان قرية في ابين

https://www.alyamanalaraby.com/408940

استشهاد وإصابة 4 جنود بانفجار عبوة استهدفت قائداً في حزام أبين

https://www.alyamanalaraby.com/408951

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مصرع وإصابة 10 من عناصر المليشيا بقصف مدفعي للجيش في قعطبة

https://www.alyamanalaraby.com/408952

يمنية تفوز ضمن أهم 20 سيدة أعمال في العالم

https://www.alyamanalaraby.com/408953

بتواجد الموسيقار أحمدر فتحي.. عمل فني عملاق سيخرج قريبا

https://www.alyamanalaraby.com/408955

قبائل يافع تصدر بياناً هاماً بشأن الأحداث الدامية والأخيرة في عدن "نصه"

https://www.alyamanalaraby.com/408956

قيادي جنوبي لـ"الخليج 365": اغتيال اليافعي عمل جبان من حزب الإصلاح والقاعدة

https://www.alyamanalaraby.com/408958

مراسلنا.. مقتل وإصابة 13 مسلحاً قبلياً في مواجهات بين قبيلتين جنوب مأرب

https://www.alyamanalaraby.com/408957

مسؤول رفيع منشق عن الحوثيين يعلن نشره وثائق قريباً تفضح المليشيا

https://www.alyamanalaraby.com/408963

تعيين المبعوث الأممي لليمن السابق ولد الشيخ رئيس لوزراء موريتانيا

https://www.alyamanalaraby.com/408964

المسافرون إلى عدن.. بين العواصف الرملية وجشع أصحاب الفنادق

https://www.alyamanalaraby.com/408965

مدير البرنامج السعودي بالمهرة يلتقي بشيوخ وأعيان حات لرصد احتياجات المديرية

https://www.alyamanalaraby.com/408967

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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