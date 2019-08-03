استشهاد مرافق العميد منير أبو اليمامة متأثرا بجراحه

أفادت مصادر محلية إن أحد مرافقي العميد منير ابو اليمامة استشهد الليلة السبت متأثرا بجراحه. وذكرت المصادر أن الشهيد ابراهيم محمد ثابت توفي في مطار عدن أثناء محاولة نقل جرحى الحادث الارهابي الى الخارج لتلقي العلاج على نفقة دولة الامارات. وكانت مليشيا الحوثي استهدفت معسكر الجلاء في عمل ارهابي ادى الى وفاة وجرح العشرات.

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