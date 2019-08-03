قال نائب ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، أن نتائج تحقيقات أحداث الخميس الدامي التي تعرضت لها مدينة عدن، جراء التفجير الإرهابي بمركز شرطة الشيخ عثمان، وكذلك القصف الذي طال معسكر الجلاء، وتبنته ميليشيا الحوثي، ستعلن قريباً.
وذكر بن بريك في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" قائلاً: "سيتم الكشف عن نتائج التحقيقات لكل الشعب في مؤتمر صحفي وبكل التفاصيل التي وصلنا لها".
وأضاف بن بريك بأن التحقيقات لا تزال مستمرة: "لا زالت لجنة التحقيق في عملها مستمرة مستعينة بكل خبرائنا في تقنية الصواريخ والدفاع الجوي وجمع كل المعلومات الاستخباراتية وربطها وتحليل.
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات لهاني بن بريك حول نتائج القصف الارهابي على معسكر الجلاء بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.