تصريحات لهاني بن بريك حول نتائج القصف الارهابي على معسكر الجلاء بعدن

قال نائب ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، أن نتائج تحقيقات أحداث الخميس الدامي التي تعرضت لها مدينة عدن، جراء التفجير الإرهابي بمركز شرطة الشيخ عثمان، وكذلك القصف الذي طال معسكر الجلاء، وتبنته ميليشيا الحوثي، ستعلن قريباً.

وذكر بن بريك في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" قائلاً: "سيتم الكشف عن نتائج التحقيقات لكل الشعب في مؤتمر صحفي وبكل التفاصيل التي وصلنا لها".

وأضاف بن بريك بأن التحقيقات لا تزال مستمرة: "لا زالت لجنة التحقيق في عملها مستمرة مستعينة بكل خبرائنا في تقنية الصواريخ والدفاع الجوي وجمع كل المعلومات الاستخباراتية وربطها وتحليل.