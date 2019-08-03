اغتيال مواطن في مدينة سيئون

أفادت مصادر محلية عن عملية اغتيال نفذها مجهولون ضد مواطن في مدينة سيئون.

وذكرت مصادر أن مسلحين غتالوا مواطن في السوق العام بمدينة سيئون وأردوه قتيلاً، وذلك باطلاق وابل من الرصاص عليه وولوا هاربين.

ولم ترد تفاصيل حول من يقف خلف عملية الاغتيال في المدينة.