ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في حضرموت، لمساء هذا اليوم السبت وهي كالتالي: اسعار الشراء السعودي: 154.5 الدولار : 580 الإماراتي : 155.5 Advertisements أسعار البيع : السعودي : 155.5 الدولار : 585 الإماراتي : 156.5 * وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استقرار العملات في حضرموت.. تعرف على أسعار الصرف لمساء السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.