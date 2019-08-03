الحوثيون يعلنون وقف الحرب عن ‘‘طرف واحد’’ وهكذا كان الرد السعودي (تفاصيل طارئة)

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عدن - ياسمين التهامي - اعلنت جماعة الحوثي انها قررت تجميد هجماتها ضد الإمارات بعد التغير الملموس في الموقف الإماراتي . ونقلت الجزيرة عن قيادي بارز في جماعة الحوثي القول أن جماعتة قررت تجميد هجماتها وعملياتها العسكرية ضد الإمارات بعد التغير الاخير في موقف الإمارات . وطرأ تقارب مفاجيء بين الامارات وايران خلال الأيام الماضية توج بالتوقيع عن اتفاقية تعاون أمني مشترك. واعتبر مراقبون الاعلان الحوثي الطاريء بانه ايذانا بانحصار الحرب بين ايران وميلشياتها والسعودية بشكل منفرد بعد تخلي الامارات عنها .

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