عدن - ياسمين عبدالعظيم - مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية يدشن برنامج التدريب الحرفي ل200 إمراة بتعز

2019/08/03 الساعة 11:43 م

دشن مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية بمحافظة تعز امس الخميس 1 اغسطس برنامج التدريب الحرفي والتمكين الاقتصادي للمراة المعيلة والذي تستفيد منه 200 امراة معيلة عبر شريكه المحلي BCFHD في المحافظة .

الدكتور عبدالكريم شمسان رئيس جمعية BCFHD في كلمته عن الجمعية أشاد بدور مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية وبجميع العاملين فيه , وقال : (مركز الملك سلمان له بصمات اغاثية وانسانية في عموم بلدان العالم الانساني وله بصمات متميزة في عدة دول عربية و اسلامية ومن ضمنها اليمن واليوم يتم تدشين مشروع التدريب الحرفي والتمكين الاقتصادي ل 200 امراة., كما ننقل شكرنا وتقديرنا لكل الحاضرين والغائبين الذين يضمدون جراح هذا البلد ووقوفهم مع العمل الانساني )...

واشار رئيس جمعية BCFHD ان عدد النساء اللواتي تتحقق فيهن معايير البرنامج في المديريات المستهدفة يزيد عن 25 الف امراة , والبرنامج يستهدف عدد 200 أمراة وهي نسبة تعد قليلة بالمقارنة مع العدد الكلي في مديريات صالة والمظفر والقاهرة والمواسط .

واضاف الدكتور شمسان : ( نامل من مركز الملك سلمان وجميع المنظمات العاملة في المجال الانساني تكثيف جهودهم في مجالات دعم التنمية والتمكين والتحول من نظام الاغاثة العاجلة الى نظام البناء والتنمية وهذا ما يسعى اليه برنامج التمكين الحرفي الذي ندشنه اليوم بتمويل مركز الملك سلمان ).

ونوه رئيس جمعية BCFHD الى ان تعز شهدت خلال الاحداث الاخيرة مقتل اكثر من 6000 شخص وهو ما خلف اكثر من 35 الف يتيم بحسب قاعدة بيانات موثقة , كما ان جامعة تعز تشهد تخرج قرابة 20 الف طالبة سنويا وهو ما يستدعي تظافر كافة الجهود لتبني ودعم ورعاية مشاريع تنموية مستدامة تساعد ابناء المحافظة على تأمين حياة كريمة لهم ولأسرهم .

من جانبه الاستاذ عبده علي مدير مكتب الشؤن الاجتماعية والعمل اشاد بمركز الملك سلمان للاغاثة وبكافة القائمين عليه لما قدموه وما سيقدموه من برامج تنموية مستدامة بمحافظة تعز وعموم محافظات الجمهورية .

وكان البرنامج قد تم التوقيع عليه من قبل المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية الدكتورعبدالله الربيعة في مقر المركز بالرياض مع رئيس جمعية BCFHD الجهة المنفذة للبرنامج بمحافظة تعز .