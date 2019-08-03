عاجـــل : الطيران السعودي يقصف "العبري" ،، تصعيد خطير يهدد المنطقة .. «تفاصيل ما يحدث»

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الطيران السعودي يقصف "العبري" ،، تصعيد خطير يهدد المنطقة .. «تفاصيل ما يحدث»

2019/08/03 الساعة 11:32 م

شنت مقاتلات سعودية اليوم السبت غارة جوية على قرى في ضواحي مدينة الغيضة بمحافظة المهرة شرقي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"الموقع بوست" إن مروحيتين سعوديتين استهدفتا اليوم قرية العبري الواقعة في ضواحي مدينة الغيضة بعدد من الصواريخ.



وأضافت أن القصف لم يسفر عن وقوع ضحايا لكنه تسبب في حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين من سكان القرية خاصة الأطفال والنساء.



يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تستهدف فيها مقاتلات سعودية قرية العبري بعد استهدافها في شهر مايو الماضي.



وتشهد محافظة المهرة شرقي اليمن منذ أبريل من العام الماضي 2018 احتجاجات شعبية رافضة للتواجد العسكري السعودي على أرض المهرة.