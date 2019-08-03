عاجـــل : الإمارات تعلن انتهاء الحرب في اليمن وتوجه طعنة غادرة للسعودية وتكشف عن موقف جديد من الشرعية والحوثيين

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الإمارات تعلن انتهاء الحرب في اليمن وتوجه طعنة غادرة للسعودية وتكشف عن موقف جديد من الشرعية والحوثيين

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة انتهاء دورها العسكري في اليمن مؤكدة على مضيّها في الدفع بتسوية سياسية بين الشرعية والحوثيين. شاهد ايضا : عاجـــل : فتاة سعودية تحتضن الامير محمد سلمان امام وسائل الاعلام وتعبر له عن حبها بطريقة مفاجئة ..شاهد الصورة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي Advertisements عاجـــل : الملك سلمان وولي العهد يوجهان طلب عاجل لقطر .. وتحذير اخير من تكرار هذا الامر وقال مستشار ولي عهد أبوظبي، عبدالخالق عبدالله، في تغريدة له قبل قليل، رصدها "ناس تايمز" إن "الحرب في اليمن انتهت إماراتياً ويبقى ان تتوقف رسميا". وأكد المسؤول الإماراتي أن "الامارات ستضع من الان فصاعدا كل ثقلها السياسي والدبلوماسي للدفع بالتسوية وتحقيق السلام للشعب لليمني الذي عانى كثيرا من انقلاب جماعة الحوثي المدعومة من ايران". يأتي ذلك بعد الإعلان عن مصالحة بين إيران والإمارات، في الوقت الذي تسعى الأخيرة للمقايضة بالملف اليمني لأهداف وأجندات خاصة، لا علاقة لها بمصلحة اليمنيين. من جهة أخرى أعلن الحوثيون، اليوم السبت، تعليق العمليات العسكرية ضد الإمارات عقب انسحاب الكثير من قواتها من اليمن، في صفقة غير معلنة، مع المتمردين الحوثيين.

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