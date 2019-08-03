عاجـــل : الملك سلمان وولي العهد يوجهان طلب عاجل لقطر .. وتحذير اخير من تكرار هذا الامر

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الملك سلمان وولي العهد يوجهان طلب عاجل لقطر .. وتحذير اخير من تكرار هذا الامر

خصصت وزارة الحج والعمرة رابطا جديدا لاستقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وذلك عقب قيام السلطات القطرية بحجب الرابط السابق، والذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات الحجاج القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج.

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وأوضحت أن ذلك يأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتسهيل قدوم جميع الحجاج، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم في أداء هذه الفريضة.

وأكدت الوزارة مواصلة المملكة تهيئة كافة السبل لتسهيل قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، مشيرة إلى محاولات النظام القطري المستمرة لتسييس الحج ووضع العراقيل أمام حجاج دولة قطر.

وشددت على أن المملكة لن تنثني عن تقديم كافة التسهيلات لقدومهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، داعية السلطات القطرية إلى عدم حجب الرابط الجديد وتسهيل حج مواطنيها القطريين الأشقاء.