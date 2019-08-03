شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : الكشف عن إسم القائد العسكري الذي عينته الامارات خلفا ل «ابو اليمامة» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الكشف عن إسم القائد العسكري الذي عينته الامارات خلفا ل «ابو اليمامة»

قالت مصادر مقربة من قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات إن الأخير أصدر قرار بتعيين العقيد علي حيدرة عسكر اليافعي قائداً لقوات الحزام الأمني وقائداً للواء الأول دعم وإسناد في القوات التي تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي.

شاهد ايضا :

عاجـــل : الملك سلمان وولي العهد يوجهان طلب عاجل لقطر .. وتحذير اخير من تكرار هذا الامر

Advertisements

وأكدت المصادر ” إن المجلس أصدر قرار تعيين علي حيدرة عسكر والذي كان يعمل نائباً للعميد منير اليافعي والذي سقط بقصف صاروخي للحوثيين صباح الخميس الماضي في معسكر الجلاء بمديرية البريقة غرب عدن.

وأضافت المصادر ” أن العقيد عسكر كان برفقة أبو اليمامة لحظة القصف الصاروخي للحوثيين إلا أنه نجا من الحادثة وكان ضمن الفريق الذي ألقى النظرة الأخيرة على العميد اليافعي ونقله إلى ثلاجة أحد مستشفيات عدن.

على صعيد آخر أعلنت أسرة أبو اليمامة تأجيل مراسيم تشييعه حتى إشعار آخر.

وقال بيان صادر عن الأسرة حصل المشاهد على نسخة منه إنها أجلت تشييع جثمانه حتى إشعار آخر مطالبة المجلس الإنتقالي والتحالف العربي بتشكيل لجنة تقصّي الحقائق والبحث عن حيثيات وزوايا الجريمة، لتكون هذه اللجنة هي المخولة بكشف الجهة المتورطة بهذه الجريمة الشنعاء. حسب البيان

كما دعت أسرة أبو اليمامة في البيان الجميع إلى ضبط النفس ولن تكون الأسرة مسئولة عن أي تصرف خارج إطار القيادة السياسية مطالبة بوحدة الصف، ونبذ الخلاف اكراما لروح القائد أبو اليمامة، كما جاء في البيان