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عدن - ياسمين عبدالعظيم - عاجـــل اول موقف من مجلس النواب بشأن ما يحدث في عدن من تهجير واعتداء على ممتلكات الشماليين 2019/08/03 الساعة 09:07 م كشف الشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس النواب الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، عن اجتماعات مكثفة للمجلس ورئيسه بخصوص مايجري في العاصمة المؤقتة عدن من تصرفات لا قانونية بحق المواطنين المنتمين للمناطق الشمالية.



وقال البركاني في تغريدات على حسابه في "تويتر" ، بأنه ومنذ ثلاثة أيام تبذل جهود كبيرة في هذا الصدد وأن هناك تواصل مستمرمع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ عدن والأشقاء في المملكة والإمارات، بشأن ما يجري في عدن.



وأمس الجمعة وجه الرئيس هادي بوقف هذه التصرفات وحمل الأجهزة الأمنية والمسؤولين مسؤولية تنفيذ توجيهاته فورا.



وأكد رئيس البرلمان بأنهم حريصين كل الحرص على سلامة المواطنيين، وأن المستفيد هو الحوثي فقط وليس غيره، وأن كل قطرة دم يمنية تسيل أو عبث بأي مواطن أو قيام أي ممارسات تحت أي تسمية مناطقية أو سياسية أمر لا نقبله، وفق قوله.



كما كشف البركاني عن موعد استئناف المجلس لجلساته، وقال بأن المجلس سيجتمع بعد العيد وسيؤدي دوره وواجبه.

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