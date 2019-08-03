شاهد : فتاه سعودية تنشر صوراً لها لحظة احتضانها وتقبيلها من ولي العهد "محمد بن سلمان" .. شاهد (صور صادمة)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - فتاه سعودية تنشر صوراً لها لحظة احتضانها وتقبيلها من ولي العهد "محمد بن سلمان" .. شاهد (صور صادمة)

اثارت فتاة سعودية، جدلاً واسعاً، على مواقع التواصل الاجتماعي، في صورة جرى تداولها وهي تحيي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بطريقة غريبة. وجاء تداول الصورة على نطاق واسع بعد جملة من القرارات الأخيرة التي صدرت لصالح المرأة في المملكة، والتي شملت تعديلات نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، لتمنح المرأة حق استخراج جواز سفرها بنفسها، وتقرر للمرأة حقوقا ضمن أنظمة الأحوال المدنية والعمل. وحسب قناة “العربية”، قالت الفتاة منيرة عبدالله : “كنت في السينما أشاهد إحدى الأفلام لأول مرة في الرياض، وغادرت القاعة فرحة بهذا التطور الذي وصلنا إليه، وتسهيل كافة سبل الترفيه”. وتابعت: “شاهدت صورة للأمير محمد بن سلمان متصدرة المكان يصل طولها إلى 3 أمتار، وعرضها مترين واتجهت إليها مسرعة لأحييه، واستغلت أختي هذه اللحظة والتقطت الصورة وقمت بثبتها في حسابي بتويتر قبل شهرين”. وأضافت: “تفاجأت بتداولها على مستوى عال بعد القرارات التي أصدرت في صالح المرأة”، لافتة إلى أنها لم تكن تتوقع أن تكون الصورة هي الصورة الرئيسية لتعبير النساء في المملكة عن فرحتهن بالقرارات الأخيرة. Advertisements ?واعتمدت المملكة العربية السعودية، رسميا، تعديلات في نظام وثائق السفر، وقانون الأحوال المدنية بالنسبة للمرأة، والتي تسمح لها لأول مرة بالسفر من دون الولاية. ونشرت وسائل الإعلام السعودية، بيانا حول اعتماد الملك سلمان بن عبد العزيز التعديلات في نظام وثائق السفر وقانون الأحوال المدنية بالنسبة للمرأة. وأشار المرسوم الملكي إلى أن التعديلات تشمل، تعديل المادة الثانية، بحيث تسمح بمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. كما ستسمح بإصدار وزير الداخلية جواز سفر، أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما. كما تضمنت تعديلات قوانين نظام وثائق السفر، منح الذكر والأنثى نفس الحقوق، فيما يتعلق بـ”حرية السفر” إذا ما تجاوز الشخص عمره 21 عاما، وتم إلغاء المادة الثالثة من نظام السفر، والتي كانت تنص على أن يشمل جواز السفر زوجة حامله وبناته غير المتزوجات وأبنائه القصر”.

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