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عدن - ياسمين التهامي - اندلعت اشتباكات مسلحة مساء اليوم السبت بين قوات الحزام الأمي ومسلحين من أبناء مديرية دار سعد شمال العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد .

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- عاجل : آخر تطورات الاشتباكات العنيفة في عدن وهوية القوة العسكرية التي اقتحمت مبنى التلفزيون



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وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات اندلعت بعد أن منع أبناء مديرية دار سعد قوات الحزام الأمني من ترحيل أبناء المحافظات الشمالية من عدن.

وفي نفس السياق اندلعت اشتباكات مسلحة أخرى في مبنى تلفزيون عدن بمديرية التواهي بعد أن داهمت المبنى قوات عسكرية بالأطقم والاسلحة المتوسطة.

وأكدت المصادر أن القوات المهاجمة لمبنى التلفزيون لم يتبين بعد ما اذا كانت تتبع أي جهة معينة في حين لم يتم معرفة أسباب الهجوم على المبنى وفقا لما أورده موقع الصحوة نت.

وفي وقت لاحق أكد قال شهود عيان لصحيفة الامناء في منطقة التواهي أن الاشتباكات التي جرت عصر اليوم كانت بسسب حدوث نزاع بين الحراسات الأمنية للمبنييين التابعين للتلفزيون والآخر للأمن السياسي.

وتطور النزاع إلى اشتباكات مسلحة بين الطرفين دون تسجيل اي إصابات وبعد تدخل الأمن تم توقف إطلاق النار واتخاذ الاجراءات.

واستغرب مواطنون من الأكاذيب التي تم الترويج لها في بعض وسائل الاعلام ان الاشتباكات كانت بسسب ترحيل شماليين مطالبين وسائل الإعلام توخي الدقه والمصداقية.