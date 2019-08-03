شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن انتهاء الحرب في اليمن وتوجه طعنة غادرة للسعودية وتكشف عن موقفها الجديد من الشرعية... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة انتهاء دورها العسكري في اليمن مؤكدة على مضيّها في الدفع بتسوية سياسية بين الشرعية والحوثيين.

قد يهمك ايضاً:

- عاجل : الإمارات تعلن انتهاء الحرب في اليمن وتوجه طعنة غادرة للسعودية وتكشف عن موقفها الجديد من الشرعية والحوثيين



- شاهد بالفيديو: لحظة هجوم ميليشيا الحزام الأمني التابعة للإمارات، على سوق الخضار في عدن وملاحقة الباعة ”الشماليين”..!



- عاجل : آخر تطورات الاشتباكات العنيفة في عدن وهوية القوة العسكرية التي اقتحمت مبنى التلفزيون



- الفنانة بلقيس فتحي تهز ”انستجرام” وتشعل ضجة في الخليج .. شاهد كيف اصبحت بعد أن تقمصت شخصية ”حلا الترك” (فيديو)

- إعلان عسكري وتهديد مفاجئ : ‘‘روسيا‘‘ تمهل ‘‘تركيا’’ 24 ساعة .. وبشار الأسد يطير من الفرح

Advertisements

- عبدالباري عطوان يفجر مفاجآت ثقيلة.. أمريكا تعلن الحرب على السعودية وقطر .. وصفقة ضخمة تهز المنطقة.. دقت ساعة الصفر.. (فيديو)

- بـ البكيني .. مريام فارس تظهر بإطلالة ”جريئة للغـاية”



- بالفيديو.. إلهام الفضالة تتهكم من حواجب هيا الشعيبي وردة فعل صادمة للأخيرة



- عاجل : شاهد كيف أصبحت ”بطلة” مسلسل ”باب الحارة” بعد إعلان وفاتها بـ 24 ساعة في حادث مروع ؟ (فيديو صادم)

وقال مستشار ولي عهد أبوظبي، عبدالخالق عبدالله، في تغريدة له قبل قليل، رصدها "ناس تايمز" إن "الحرب في اليمن انتهت إماراتياً ويبقى ان تتوقف رسميا".

وأكد المسؤول الإماراتي أن "الامارات ستضع من الان فصاعدا كل ثقلها السياسي والدبلوماسي للدفع بالتسوية وتحقيق السلام للشعب لليمني الذي عانى كثيرا من انقلاب جماعة الحوثي المدعومة من ايران".

يأتي ذلك بعد الإعلان عن مصالحة بين إيران والإمارات، في الوقت الذي تسعى الأخيرة للمقايضة بالملف اليمني لأهداف وأجندات خاصة، لا علاقة لها بمصلحة اليمنيين.

من جهة أخرى أعلن الحوثيون، اليوم السبت، تعليق العمليات العسكرية ضد الإمارات عقب انسحاب الكثير من قواتها من اليمن، في صفقة غير معلنة، مع المتمردين الحوثيين.