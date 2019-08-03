تدشين دورة استمرارية الأعمال للسيدات في محافظة حضرموت

دشنت وكالة تنمية المنشئات الصغيرة والأصغر (SMEPS)، التابعة للصندوق الاجتماعي والتنمية، اليوم السبت في مدينتي المكلا وسيئون بمحافظة حضرموت، دورة استمرارية الأعمال (BCM)، ضمن مشروع دعم استمرارية الأعمال للقطاع الخاص النسوي في اليمن (BRAVE WOMEN).

وتستفيد من المشروع الذي يموله البنك الإسلامي للتنمية 70 سيدة أعمال في محافظة حضرموت، بواقع 40 مستفيدة في الساحل و30 مستفيدة في مديريات الوادي والصحراء.

وينفذ المشروع على ثلاث مراحل، تبدأ بتدريب المستفيدات على خطة استمرارية الأعمال، مرورا بتقديم منحة مالية لكل مستفيدة ما بين 5000 إلى 15000 دولار، تمثل 50% من خطة التطوير، وينتهي بتقديم الدعم الفني ومراقبة التطور.

وتتوزع المشاريع التي يدعمها مشروع (BRAVE WOMEN) في حضرموت، على قطاعات الصحة، والتعليم، وخياطة وتطريز الملابس، فضلا عن المشاريع الخدمية.

يذكر أن مشروع (BRAVE WOMEN) يستهدف خمس محافظات يمنية "صنعاء، عدن، تعز، إب، حضرموت" وتستفيد منه 500 منشأة ضمن القطاع الخاص النسوي.