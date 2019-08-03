الضالع: وفاة شابين اختناقاً بعوادم دراجة نارية بمريس

توفي شخصان، اليوم السبت، اختناقا بعوادم دراجة نارية بمنطقة مريس في محافظة الضالع (جنوبي اليمن).
وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إنه عثر على شخصين متوفيين وثالث في حالة حرجة، في غرفة مستأجرة بمدينة الجبارة في مريس.
وأوضحت، أن الشابين توفيا اختناقا بعوادم دراجة نارية كانت بجانبها أثناء نيامهم بالغرفة، وتركوا الدراجة في وضع "شغال".
وأشارت المصادر، إلى أنهم من أبناء محافظة إب ولم يتم التعرف على هويتهم بعد.
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