شركة الغاز بمأرب تعلن عن زيادة في اسعار أسطوانة الغاز المنزلي

أعلنت الشركة اليمنية للغاز، بمحافظة مأرب شرق صنعاء، رفع تسعيرة اسطوانة الغاز المنزلي بزيادة تقترب من نصف قيمتها السابقة.



وكشفت وثيقة الزيادة الصادرة عن منشاة تعبئة الغاز بمأرب، إلى السلطات المحلية والعسكرية، أن نسبة الزيادة تصل إلى 47%، عن السعر السابق.



وبحسب القرار الجديد الذي بدأ العمل به من أمس الجمعة، فقد تم رفع سعر الاسطوانة من 1500 ريال إلى 2200 ريال للمستهلك ، فيما حدد سعر بيعه للوكيل بـ 1900 ريال.



وتنتج محافظة مأرب نحو 1800 طنا من الغاز المنزلي (LPG)، يتم توزيعه على جميع المحافظات.





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