هكذا بدت عدن عقب الانتهاكات بحق ابناء الشمال

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تداول ناشطون صورة لبسطات عمال شماليين في قلب عدن ”كريتر“، وهي خاويه على عروشها . وقال ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي بأنهم تفاجئوا صباح السبت بخلوا البسطات والأكشاش والمطاعم من الباعه الشماليين عقب حملة امنية قادها الاحزام الامني عليهم . شاهد أيضاً: Advertisements واضافوا ، بأن الحزام قام بترحيل الباعه في الكثيرين لزموا منازلهم خفوا من تلك الحملات العشوائية التي لم يسبق لها في تاريخ عدن ، مدينة السلام والتعايش . وطالبوا الجهات الرسمية وبوضع حدا لتلك الممارسات الا مسؤولة .

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