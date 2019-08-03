مؤتمر بعمان يظهر جرائم مليشيا الحوثي في زراعة الالغام

عقد برنامج المؤتمر الوطني للتعامل مع الالغام في عمان مؤتمر اشتعرض فيه امام اجتماع المانحين الدوليين والمنظمات غير الحكومية بالعاصمة الأردنية عمان مجموعة من التحديات الجديدة والمعوقات والصعوبات التي تواجه البرنامج للتعامل مع الألغام في اليمن.

وذكر البرنامج اكتشاف ألغام جديدة وألغام محورة مرتجلة زرعتها ذراع إيران في اليمن مليشيا الحوثي بكثافة عالية اكتشفت حديثا، وأيضا عبوات ناسفة تعمل بالأشعة تحت الحمراء ويتم التحكم بها عن بعد والتمويه عليها، حيث يصعب التعرف عليها من قبل المدنيين للحذر منها.

وأضاف خلال الاجتماع الذي نظمه المشروع الإنمائي للأمم المتحدة، إن مشكلة الألغام البحرية المزروعة من قبل الحوثيين والتي ظهرت في شواطئ البحر الأحمر فتكت بالمدنيين.

وقال مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين عقيلي إن الهدف من الاجتماع إشعار المانحين والداعمين من دول ومنظمات عن إنجازات النصف الأول من العام 2019 وأخذ تصور أفضل عن كارثة الألغام، ومخلفات الحرب التي تسببت بها مليشيا الحوثي.

وأشار عقيلي إلى أن اليمن تقدم بطلب التمديد إزاء المادة الخامسة من اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد.