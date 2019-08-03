مدير البرنامج السعودي بالمهرة يلتقي بشيوخ وأعيان حات لرصد احتياجات المديرية

التقى مدير ‏ مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمحافظة المهرة عبدالهادي القحطاني، اليوم، شيوخ وأعيان مديرية حات بحضور مدير عام المديرية الشيخ محسن مشخفي بلحاف وأعضاء المجلس المحلي.

اللقاء - الذي يأتي بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية - ناقش أهم الاحتياجات العاجلة للمديرية وسكانها من الخدمات والمشاريع لرصدها ودراستها تمهيداً لتلبيتها ضمن مبادرات البرنامج في التنمية والإعمار وتخفيف المعاناة على المواطنين في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها البلد.

يذكر أن البرنامج السعودي تتركز نشاطاته وتدخلاته في سبع قطاعات حيوية في مقدمتها الصحة، والتعليم، والمياه، والكهرباء، والزراعة والطرق ، ويعمل على تنفيذ المشروعات التنموية في المناطق الأكثر حاجة في مختلف المحافظات والمديريات.