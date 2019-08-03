مراسلنا.. مقتل وإصابة 13 مسلحاً قبلياً في مواجهات بين قبيلتين جنوب مأرب

قتل 3 مسلحين قبليين وأصيب 10 آخرين في تجدد المواجهات المسلحة بين قبيلتي آل غانم وآل جناح بمديرية حريب جنوب شرق محافظة مأرب.

وقال مراسل "الخليج 365" إن مواجهات مسلحة اندلعت بوقت متأخر من ليل امس الجمعة واستمرت حتى اليوم السبت بين قبيلتي آل جناح وآل غانم بمنطقة الجفرة غرب حريب.

وأكد المراسل إن المواجهات أسفرت عن قتيل من آل غانم وقتيلان من آل جناح وعشرة جرحى مؤكد استمرار المناوشات بشكل متقطع بين الطرفين حتى اللحظة من كتابة الخبر.

وأوضح المراسل إن المواجهات تأتي على خلفية خلاف على قطعة أرض في منطقة الجفرة أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين في وقت سابق.

وحصل مراسل "الخليج 365" على أسماء القتلى والجرحى وهنا ننشرها:

* أسماء القتلى :

- سالم محمد حدج الغانمي

- صالح ناصر القبيسي الجناحي

- احمد حسين السالمي الجناحي

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* أسماء الجرحى :

١ - ضيف الله سعيد القبيسي الجناحي

٢ - حسين احمد المحفوظى الجناحي

٣ - احمد حسين المحفوظي الجناحي

٤ - عبدالله علي العامري الجناحي

٥ - ناصر حسين العامري الجناحي

٦ - حسن الصبخه العامري الجناحي

٧ - محمد بن محمد العامري الجناحي

٨ - علي قاسم احمد الاجدع الجناحي

٩ - حسن منصور حسن الاجدع الجناحي

١٠ - خالد ذياب حسن الاجدع الجناحي.