قبائل يافع تصدر بياناً هاماً بشأن الأحداث الدامية والأخيرة في عدن "نصه"

أصدرت قبائل يافع بياناً أدانت فيه الهجمات الارهابية الغادرة التي استهدفت عرضاً عسكرياً في معسكر الجلاء بعدن.

ودعت قبائل يافع في بيانها ابناء يافع وعموم أبناء الجنوب إلى مزيد من اللحمة والتضامن وتغليب المصلحة العليا والعامة ورباطة الجأش، وتفويت الفرص على الأعداء والمتربصين.

وأدانت قبائل يافع استهداف العمال والناس البسطاء والنازحين من ابناء المحافظات الشمالية وعائلاتهم،

وحصل "الخليج 365" على نسخة من بيان قبائل يافع وهنا يعيد نشره كما ورد :

قبائل يافع يصدرون بيان هام

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

لقد رزئت قبيلة يافع بفقدانها لكوكبة من ابنائها الأبطال في عملية غادرة وجبانة استهدفت العرض العسكري في معسكر الجلاء بالعاصمة عدن في غرة شهر أغسطس 2019م، في مقدمتهم القائد الشيخ منير محمود أبو اليمامة، ونظرا لتداعيات هذا الحادث الأليم فإن وجهاء وأعيان قبيلة يافع يصدرون هذا البيان، ويؤكدون فيه على ما يلي:

أولا: نتوجه بعظيم المواساة لأهل وذوي الشهداء من ابناء يافع ومن عموم أبناء الوطن العزيز، سائلين الله لهم الرحمة والغفران، للجرحى بالشفاء العاجل.

ثانيا: ندعو كافة ابناء يافع وعموم أبناء الجنوب إلى مزيد من اللحمة والتضامن وتغليب المصلحة العليا والعامة ورباطة الجأش، وتفويت الفرص على الأعداء والمتربصين الذين يريدون استغلال هذا الحديث الأليم الذي أصابنا لحرف مسار الأحداث نحو استهداف العمال والناس البسطاء والنازحين من ابناء المحافظات الشمالية وعائلاتهم، فمعركتنا ليست مع هؤلاء البسطاء العزل، ولكنها مع القوى الانقلابية والقوى الاقليمية التي تقف خلفهم، إنها معركة المصير العربي وليس معركة ضد أصحاب البسطات والنازحين والضعفاء.

ثالثا: ندين ونستنكر كل الأعمال العنصرية التي تنسب إلى أشخاص من ابناء قبيلة يافع الأبية، هذه القبيلة التي قدمت قوافل الشهداء من أجل نجدة المظلوم والوقوف مع الحق ونصرة القضايا العادلة، وأن أي أشخاص يقومون بمثل هذه الأعمال اللاإنسانية فإنما يمثلون أنفسهم المريضة، وندعو الجهات المختصة إلى محاسبتهم ونيل جزاءهم العادل.

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رابعا: إن مصالح أبناء يافع في صنعاء والبيضاء وتعز والحديدة وسائر المحافظات الشمالية إنما هي محفوظة ومصانة بقيم وشيم أبناء يافع النبيلة، ولن نسمح بأن تشوه هذه القبيلة من قبل عناصر غير مسؤولة تؤدي إلى تهديد مصالح الغالبية العظمى من ابناء يافع وعموم أبناء الجنوب.

خامسا: ندعو الحكومة الشرعية وقيادة المجلس الانتقالي وقيادات الحراك الجنوبي السلمي الى إدانة هذه الأعمال العنصرية وغير الإنسانية والتعاون لوأدها في مهدها قبل أن تستفحل وتهدد مصالح الوطن والمواطن العليا.

نسأل الله أن يلهم الجميع رشدهم.

الرحمة للشهداء

والشفاء للجرحى

والله من وراء القصد.

صادر عن وجهاء وأعيان وعلماء ومثقفي قبيلة يافع بمكاتبها العشرة.

بتاريخ 3 أغسطس 2019م

العميد . صالح مثنى اليافعي