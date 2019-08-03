بتواجد الموسيقار أحمدر فتحي.. عمل فني عملاق سيخرج قريبا

أنهى الفنان حسين قريش من تركيب الصوت على عمل فني يحمل أسم “أتفقنا” من ألحان الموسيقار الدكتور أحمد فتحي وكلمات الشاعر القدير طارق الدهام وتوزيع المايسترو مؤنس البدري والأشراف الفني العام للملحن الدكتور سامي الخليفة.

أما المهندس الصوتي السعودي محمد الموفي فقد قام بأخذ تيك الصوت، وفيما يتعلق بالمكساج العام للمهندس إيهاب نبيل.

وذكر الفنان القدير حسين قريش أنه سعيد بهذا التعاون مع الدكتور أحمد فتحي والذي يجمعه لأول مره وبأذن الله سيكون أنطلاقة لتعاون اخر قادمة معه بأذن الله ومن جهه اخرى أشاد الموسيقار الدكتور أحمد فتحي بصوت الفنان القدير حسين قريش وقال حسين قريش خامة صوتية نادرة ومن الأصوات المهمة في الوطن العربي أسعدني هذا التعاون الذي أمل من الله أيكون التوفيق حليفه.

وتوجهنا للشاعر طارق الدهام ليحدثنا عن هذا التعاون ابدأ سعادة كبيرة بتعاونه مع عمالقة الفن وتوجه بالشكر الجزيل لهم على أتاحة الفرصة له وخص بالشكر لمهندس هذا اللقاء الفني الكبير الملحن الدكتور سامي الخليفة الذي بادر بالفكرة ودعمها وتابعها حتى أصبحت واقع وملموس وأضاف نخبة الفن بقيادة الدكتور سامي الخليفة يخدم الفن والساحة الفنية بصدق وأخلاص وكان سبب رئيسي في تعاون اكثر سواء بيني وبين الزملاء الفنانين او بين الأساتذة الشعراء من أعضاء نخبة الفن وأعادة اصوات غابت عن الساحة بالاضافة لدعم المواهب الشابه .