يمنية تفوز ضمن أهم 20 سيدة أعمال في العالم

فازت أكادیمیة یمنیة بمنحة ھیئة التمویل الدولیة من بین عشرین سیدة أعمال تختارھن الھیئة على مستوى العالم. ويعتبر فوز د نجاة جمعان في منحة هيئة التمويل الدولية مكسبا للمرأة اليمنية. وذكرت مساعد الأمین العام للأمم المتحدة أمة العلیم السوسة فإن الھیئة الدولیة اختارت الیمنیة الدكتورة نجاة جمعان ضمن أھم 20 سیدة من سیدات الأعمال في العالم وذلك لدورھن الریادي في المساواة والعمل التجاري الحر. يذكر أن الدكتورة نجاة جمعان أستاذة بكلیة التجارة والاقتصاد، جامعة صنعاء، وعمیدة سابقة للكلیة.

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