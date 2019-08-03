مصرع وإصابة 10 من عناصر المليشيا بقصف مدفعي للجيش في قعطبة

سقط 10 من مليشيا الحوثي الإنقلابية بين قتيل وجريح في قصف مدفعي شنته قوات الجيش الوطني والمقاومة في شخب غرب قعطبة بمحافظة الضالع، صباح اليوم السبت.

وأكد مصدر ميداني أن مدفعية اللواء 30 مدرع استهدفت بضربات ناجحة وموفقة مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي في التباب المحيطة بتبة القراميد وسلسلة تباب سايلة هجار، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتضرر آليات للحوثيين.

هذا وكانت قوات الجيش والمقاومة قد استكملت السيطرة الكاملة على تبة " الجعدنة" بعد معارك عنيفة خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، فيما لا تزال جثثهم مرمية في الشعاب.