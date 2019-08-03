استشهاد وإصابة 4 جنود بانفجار عبوة استهدفت قائداً في حزام أبين

استشهد جندي وأصيب 4 آخرون، في انفجار عبوة ناسفة استهدفت قائداً عسكرياً في الحزام الأمني بمديرية المحفد محافظة أبين، السبت 3 أغسطس/آب 2019.
وقال مصدر أمني إن قائد التدخل السريع في معسكر عكد علي عوض المحوري نجا من محاولة اغتيال في واي الخالية، فيما قُتل أحد مرافقه.
وأكد المصدر أن أربعة جنود أصيبوا في الهجوم الإرهابي، وتم نقلهم إلى مستشفيات عدن.
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