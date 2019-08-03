مليشيا الحوثي تجدد قصفها لمجمع اخوان الثابت بمدينة الحديدة

جددت مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم السبت قصفها المدفعي والصاروخي مستهدفة مجمع اخوان ثابت الصناعي والتجاري بمدينة الحديدة غرب البلاد. وقالت مصادر "الخليج 365" ان مليشيا الحوثي الانقلابية قصفت مجمع أخوان ثابت التجاري والصناعي بقذائف الهاون. وأكدت مصادر عمالية في المجمع احتراق مستودع بشكل كامل وتضرر عدد من المباني والمرفقات بالمجمع التجاري والصناعي.

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