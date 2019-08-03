محافظ مأرب يستقبل مدير البرنامج السعودي لإعمار اليمن الخاص بالمحافظة

استقبل محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن في المحافظة محمد الغريس ، لمناقشة المشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج وسير الأعمال الإنشائية بها.

وفي اللقاء استمع محافظ المحافظة من مدير مكتب البرنامج إلى شرح عن الأعمال والمشاريع الإنشائية التي نفذها البرنامج والمشاريع قيد الإنشاء، ومصفوفة المشاريع الجاري البدء فيها بالتعاون من السلطة المحلية بالمحافظة ، وفقاً للاحتياجات الأساسية.

وعبر المحافظ العرادة خلال اللقاء عن شكر السلطة المحلية لما يبذله مكتب برنامج إعمار وتنمية اليمن في المحافظة من جهود في دعم وإنشاء مشاريع البنى التحتية، التي تأتي على رأس أولويات التنمية في المحافظة.

Advertisements

وأشاد المحافظ بما يقدمه الأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان من دعم للمحافظة في مختلف المجالات وفي مقدمتها مطار مأرب الدولي.

وأكد المحافظ العرادة أن السلطة المحلية في المحافظة ستعمل على تذليل كل الصعوبات، وتقديم التسهيلات اللازمة للبرنامج لتنفيذ مشاريعه.

من جهته أكد مدير مكتب البرنامج محمد الغريس اهتمام قيادة المملكة العربية السعودية بمحافظة مأرب، في ظل التوسع الذي تشهده ، واستيعابها للنازحين من مختلف المحافظات ، وما خلفه ذلك من ضغوط شديدة على الخدمات الأساسية بشكل عام.