اندلاع مواجهات بين قيادات حوثية على أراضي في سنحان جنوب صنعاء

اندلعت مواجهات مسلحة بين قيادات في مليشيا الحوثي الانقلابية على خلفية نزاع على ارضية مواطن قامت بنهبها في مديرية سنحان جنوب صنعاء.
وقالت مصادر "الخليج 365" ان مواجهات بينية في صفوف المليشيات الحوثي اندلع إثر خلاف على أراضي المواطنين في قرية عمد بسنحان.
وأكدت المصادر ان قيادات بارزة بمليشيا الحوثي قامت بمصادرة العديد من الأراضي المملوكة لمواطنين وبسطت عليها بقوة السلاح إلا ان خلافاً نشب بين قيادات المليشيا لعدم قناعة كل قيادي بحصته.
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