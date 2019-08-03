قوات الحزام الأمني تواصل ملاحقة فلول القاعدة في محفد أبين

واصلت قوات الحزام الأمني والتدخل السريع في محافظة أبين مداهمة أوكار مسلحي عناصر تنظيم "القاعدة" في وادي الخيالة بمديرية المحفد لتطهيرها من العناصر الإرهابية. وبحسب "عدن الغد" أسفرت العملية عن انفجار عبوة ناسفة في طقم يتبع قوات الحزام الأمني بمديرية المحفد محافظة ابين، وتسبب انفجار العبوة الناسفة باستشهاد الجندي خالد هادي وجرح الجندي احمد عبدالله حسين. وأكد مصدر عملياتي ان اقوات الحزام الامني كانت تقوم بهدف تمشيط أوكار العناصر الإرهابية في مديرية المحفد وادي الخيالة حيث تتمركز خلايا التنظيم. ولفت إلى ان العبوه استهدفت الطقم اثناء ملاحقة العناصر الإرهابية في وادي الخيالة. وذكر مصدر عملياتي لقوات الحزام الأمني ان اشتباكات عنيفة تدور الان بين قوات الحزام الأمني وعناصر تنظيم القاعدة في وادي الخيال في مديرية المحفد.

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