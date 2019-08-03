اختتام الدورة التدريبية الخاصة بمتطوعات صحة المجتمع في عسيلان بشبوة

شهدت مدينة عتق مركز محافظة شبوة، اليوم، فعاليات اختتام الدورة التدريبية الخاصة بمتطوعات صحة المجتمع في مديرية عسيلان والتي نظمتها المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة وبالشراكة مع منظمة الصحة العالمية.

وهدفت الدورة التي استمرت ستة أيام إلى إكساب أربعين متطوعة صحة مجتمع بالمديرية العديد من المعارف والخبرات العملية الخاصة بدور متطوعة صحة المجتمع في إكتشاف حالات سؤ التغذية وتحويلها إلى أقرب مرفق صحي علاجي ودورها في نشر التوعية والتثقيف الصحي في المجتمع.

وأشاد وكيل المحافظة الدكتور عبد القوي لمروق ومدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة ناصر البعسي بدور المنظمة الدولية للهجرة في دعم ومساعدة قطاع الصحة بالمحافظة خلال السنوات الأخيرة..منوهان إلى أهمية وحيوية الدور الذي يجب ان تضطلع به متطوعات صحة المجتمع في تطوير وتحسين نشاط الخدمات الصحية وبدرجة رئيسة في المناطق الريفية التي تضعف فيها هذه الخدمات .

من جانبهما أشاد منسق التغذية بمكتب الصحة والسكان بالمحافظة مبارك المرزقي وممثل المنظمة الدولية للهجرة هشام السيد بتفاعل المتدربات مع برنامج وفعاليات الدورة ومساهمتهن الفاعلة في إنجاحها..داعيان المتدربات إلى العمل بتفاني واخلاص من أجل التطبيق الفاعل للمعارف والخبرات التي قدمت لهن خلال الدورة على صعيد واقعهن العملي.