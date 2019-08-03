شنت قوات الجيش الوطني هجوما واسعاً على مواقع وتمركز ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظة الضالع جنوب البلاد.
وقالت مصادر عسكرية ان قوات الجيش الوطني هاجمت مواقع تتمركز فيها ملشيا الحوثي المتمردة في منطقة مريس شمال المحافظة، التي تستهدف الميلشيا منها قرى وتجمعات المدنيين العزل في المناطق المقابلة.
وأكدت ان الهجوم اسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة، بالإضافة إلى تكبيد الميلشيا خسائر مادية كبيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى من المليشيا بهجوم شنته قوات الجيش شمال الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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