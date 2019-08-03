عدن.. مناقشة خطة عاجلة لترميم المباني المتضررة من انفجار شرطة الشيخ عثمان

بحث اجتماع عقد، اليوم ، في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة محافظ عدن احمد سالم ربيع ،خطة عاجلة لمعالجة الاضرار التي لحقت بمنازل المواطنين بمنطقة عمر المختار جراء الانفجار الارهابي الذي استهدف قسم شرطة الشيخ عثمان.

وبحسب وكالة "سبأ" أكد ربيع في الاجتماع بحضور نائب وزير الاشغال العامة والطرق الدكتور محمد ثابت ،حرص قيادة السلطة المحلية في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ، ودولة رئيس الوزراء في الاسراع بمعالجة أضرار الحادث الارهابي والمتمثل باقرار خطة عمل عاجلة لاعادة ترميم الشقق المتضررة في عمارتي (٤- ه) الاكثر تضررا .

ووجه المحافظ ، الجهات المختصة الاسراع بعملية الترميم واعادة التأهيل وفقا للتقرير الاولي الذي تم رفعه من قبل مدير عام مكتب الاشغال العامة المهندس وليد الصراري ..مشيدا بالجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية بما في ذلك الاهتمام بمعالجة الجرحى والمصابين.