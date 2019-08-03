قال المحلل السياسي جمال مٌحسن، رئيس تحرير "الخليج 365" بأن التقدم في محافظة صعدة يقلل من الهجمات الحوثية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة النيل الإخبارية المصرية،بأن صعدة هي المعقل الرئيس للحوثيين، حيث أن التقدم يمثل جانب ايجابي، وانهيار في صفوف المليشيات الحوثية.
وأشر محسن بأن الصمت الدولي، يجب أن نخشى منه، وهو الأمر الذي يدرج اليمن في الحرب المنسية، وما يزيد الوقت الحاضر، في ظل حصول الامم المتحدة حصولها على المال من مركز الملك سلمان والهلال الإماراتي.
وطالب بوقوف المجتمع الدولي بموقف جاد لوصول المساعدات الإنسانية لكل اليمنيين بصورة عاجلة ، في ظل المجاعة التي تشهدها اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس تحرير"اليمن العربي": تقدم القوات الشرعية يُربك حسابات الحوثي ويتسبب في انهياره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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