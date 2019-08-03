شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عـــــــــاجل: نبأ عسكري صادم لـ "محمد بن سلمان" ورد قبل قليل من اليمن (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلنت جماعة الحوثي إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى، على هدف عسكري في الدمام السعودية.جاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، نشره على صفحته في فيسبوك.

أوضح سريع أن "القوة الصاروخية للجماعة، أطلقت صاروخا باليستيا متطورا بعيد المدى، باتجاه هدف عسكري هام في العمق السعودي بالدمام". وأضاف أن الإطلاق جاء في تجربة جديدة وعملية للقوة الصاروخية اليمنية.

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اعتبر سريع أن الاستهداف يأتي ردا على هجمات التحالف العربي وحصاره لليمن.

دعا سريع كل الشركات الأجنبية والمواطنين إلى الابتعاد الكامل عن المواقع العسكرية والحيوية، كونها أصبحت أهدافا مشروعة.