تراند اليوم : ‘‘حليمة بولند’’ تستعرض من جديد وتستفز المتابعين بـ‘‘فيديو مثير’’

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - عادت الاعلامية الكويتية حليمة بولند لاحداث ضجة جديدة واغضاب المشاهدين بعد استعراضها لمشترياتها الخاصة بمنزلها من السوبر ماركت، والطريقة التي قامت بذلك. وشاركت بولند عبر حسابها على تطبيق انستغرام مقطع فيديو يظهر مجموعة من العربيات الحديدية الخاصة بالتسوق المليئة بالاغراض والى جانبها عاملين يجرونها في موقف السيارات شاهد أيضاً: Advertisements كذلك لم تسلم المذيعة المثيرة للجدل من الانتقادات بسبب اجبارها العاملين على الوقوف في صف متساو لتصوير اغراضها، وتصويرهم خلال نقل مشترياتها الى سيارتها الفارهة بطريقة مزعجة وتحمل الكثير من التعالي والاهانة للفقير.

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