تراند اليوم : حملة أمنية في السعودية والقبض على مئات الآلاف من اليمنيين .. ومفاجأة بشأن مصيرهم (صورة)

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن حملة أمنية في السعودية والقبض على مئات الآلاف من اليمنيين .. ومفاجأة بشأن مصيرهم (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن الحملة الميدانية المشتركة لضبط مخالفي العمل والإقامة وأمن الحدود ضبطت منذ انطلاقها في صفر 1439 وحتى يوم الخميس الماضي، 3,6 مليون مخالف.

وأوضحت الوزارة أن من بين المضبوطين 2.8 مليون مخالف لنظام الإقامة، و557 ألف مخالف لنظام العمل، و237 ألف مخالف لنظام أمن الحدود.

شاهد أيضاً:

Advertisements

كما أسفرت الحملات عن ضبط 61 ألف شخص أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة معظمهم من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، فيما تم ضبط 2670 شخصاً أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وأوضحت الوزارة أن أكثر من 14 ألف وافد مخالف يجري إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة بينهم 12.4 ألف رجل و1888 امرأة. فيما تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 509 آلاف مخالف، وإحالة 463 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 597 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 894 ألف مخالف.