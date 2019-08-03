تراند اليوم : تفاصيل اوليه: من الشيخ عثمان .. بعد مجزرة بحق الشماليين

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - افادت مصادر خاصة ل هناعدن ان اللي حصل في الشيخ عثمان شوية بلاطجه استفادوا من الاوضاع الي حاصله وقاموا بأستفزاز اصحاب البسطات وأخذ مبالغ ماليه منهم ومن لم يدفع يتم تهديده بغلق البسطه. وتابع قائلا الحمدلله الامن تدارك الموقف وسرعان ماتم القبض عليهم. شاهد أيضاً: Advertisements

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