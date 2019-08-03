تراند اليوم : ورد الآن: الأمير “محمد بن سلمان” يتدخل وينهي قضية هروب زوجة حاكم دبي الأميرة "هيا بنت الحسين" انتهت القضية واخيراً .. شاهد

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن: الأمير “محمد بن سلمان” يتدخل وينهي قضية هروب زوجة حاكم دبي الأميرة "هيا بنت الحسين" انتهت القضية واخيراً .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشفت مصادر، عن مفاجأة وهي تدخل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في قضية هروب الأميرة هيا بنت الحسين، زوجة حاكم دبي محمد بن راشد.

وبحسب مصادر خليجية مقربة من دوائر صنع القرار في الإمارات، فإن الأمير محمد بن سلمان تدخل لمنع حدوث أزمة دبلوماسية بين الأردن والإمارات على خلفية هروب هيا بنت الحسين.

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وأكدت المصادر، أن حاكم دبي محمد بن راشد، أحدث خلافات سرية مع الأردن، بعد تواصله مع الملك عبد الله الثاني بشأن قضية هروب أخته هيا، إلا أن محمد بن سلمان تدخل مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وتواصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع ملك الأردن من جهة، وحاكم دبي من جهةٍ أخرى، من أجل تقريب وجهات النظر والاتفاق على أنها "قضية عائلية ولا يجب أن تتطور إلى أزمة بين الدولتين".

وأشارت المصادر، إلى أن الزيارة الأخيرة التي أجراها ملك الأردن إلى الإمارات جاءت بعد تقريب وجهات النظر بين الدولتين عن طريقمحمد بن سلمان.

يذكر أن هيا بنت الحسين هربت مع أبنائها من زوجها حاكم دبي في قضية هزَّت الرأي العام الإماراتي والأردني، وتمكث حاليًا في بريطانيا وتقود معركة قضائية ضد زوجها.