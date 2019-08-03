شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انفجارات عنيفة تهز الجنوب ...ماذا يحدث الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هز انفجار عنيف قبل قليل مديرية المحفد بمحافظة أبين وقالت مصادر اوليه ان الانفجار ناتج عن عبوه ناسفة زرعها مجهولين في وادي الخياله غرب مدينة المحفد واستهدف انفجار العبوة الناسفة قوات الحزام الأمني قطاع المحفد وخلفت قتيل وجريح من الجنود وصفت حالته بالخطره .

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