شكرا لقرائتكم خبر عن الفتاة السعودية صاحبة صورة احتضان محمد بن سلمان تتحدث لأول مرة وتكشف سبب تقبيله! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت فتاة سعودية، جدلاً واسعاً، على مواقع التواصل الاجتماعي، في صورة جرى تداولها وهي تحيي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بطريقة غريبة.

وجاء تداول الصورة على نطاق واسع بعد جملة من القرارات الأخيرة التي صدرت لصالح المرأة في المملكة، والتي شملت تعديلات نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، لتمنح المرأة حق استخراج جواز سفرها بنفسها، وتقرر للمرأة حقوقا ضمن أنظمة الأحوال المدنية والعمل.

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وحسب قناة “العربية”، قالت الفتاة منيرة عبدالله : “كنت في السينما أشاهد إحدى الأفلام لأول مرة فيالرياض، وغادرت القاعة فرحة بهذا التطور الذي وصلنا إليه، وتسهيل كافة سبل الترفيه”.

وتابعت: “شاهدت صورة للأمير محمد بن سلمان متصدرة المكان يصل طولها إلى 3 أمتار، وعرضها مترين واتجهت إليها مسرعة لأحييه، واستغلت أختي هذه اللحظة والتقطت الصورة وقمت بثبتها في حسابي بتويتر قبل شهرين”.