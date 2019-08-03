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الفتاة السعودية صاحبة صورة احتضان محمد بن سلمان تتحدث لأول مرة وتكشف سبب تقبيله!

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محمد بن سلمان

عدن - ياسمين التهامي - أثارت فتاة سعودية، جدلاً واسعاً، على مواقع التواصل الاجتماعي، في صورة جرى تداولها وهي تحيي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بطريقة غريبة.

وجاء تداول الصورة على نطاق واسع بعد جملة من القرارات الأخيرة التي صدرت لصالح المرأة في المملكة، والتي شملت تعديلات نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، لتمنح المرأة حق استخراج جواز سفرها بنفسها، وتقرر للمرأة حقوقا ضمن أنظمة الأحوال المدنية والعمل.

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منيرة عبد الله صاحبة الصورة الشهيرة. #لا_ولايه_علي_سفر_المراه pic.twitter.com/7WASojDXob

— مذكراتي اللندنية (@nadeemo9999) August 2, 2019
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مذكراتي اللندنية@nadeemo9999

منيرة عبد الله صاحبة الصورة الشهيرة. #لا_ولايه_علي_سفر_المراه

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وحسب قناة “العربية”، قالت الفتاة منيرة عبدالله : “كنت في السينما أشاهد إحدى الأفلام لأول مرة فيالرياض، وغادرت القاعة فرحة بهذا التطور الذي وصلنا إليه، وتسهيل كافة سبل الترفيه”.

وتابعت: “شاهدت صورة للأمير محمد بن سلمان متصدرة المكان يصل طولها إلى 3 أمتار، وعرضها مترين واتجهت إليها مسرعة لأحييه، واستغلت أختي هذه اللحظة والتقطت الصورة وقمت بثبتها في حسابي بتويتر قبل شهرين”.

✴هكذا ردت الشابة السعودية منيرة عبد الله على قرار البيت الملكي الذي يعمل على مدار 24 ساعة بإلغاء القيود المفروضة على سفر النساء إلى الخارج ، والحصول على جواز سفر للنساء للسفر بدون محرم معهن .....

واااا أسفاه 😥 #GAZA pic.twitter.com/s831UNIZKN

— شبكة أرض الرباط الإخبارية (@GAZA65567964) August 2, 2019
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شبكة أرض الرباط الإخبارية@GAZA65567964

✴هكذا ردت الشابة السعودية منيرة عبد الله على قرار البيت الملكي الذي يعمل على مدار 24 ساعة بإلغاء القيود المفروضة على سفر النساء إلى الخارج ، والحصول على جواز سفر للنساء للسفر بدون محرم معهن .....

واااا أسفاه Advertisements

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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