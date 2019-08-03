تراند اليوم : عـــــــاجل: الأمير ”سلطان بن خالد“ يصدم الشعب و ينشر قبل قليل مقطعًا “للملك سلمان” من على فراش الموت .. شاهد (فيديو مؤلم)

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عـــــــاجل: الأمير ”سلطان بن خالد“ يصدم الشعب و ينشر قبل قليل مقطعًا “للملك سلمان” من على فراش الموت .. شاهد (فيديو مؤلم) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشر الأمير سطام بن خالد آل سعود، مقطع فيديو من على فراش الموت، يتضمن وصية إلى عاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأظهر الفيديو الذي نشره سطام آل سعود على حسابه في "تويتر"، الأمير الراحل بندر بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان، وهو يوجه له وصية من على فراش الموت.

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وقال الأمير بندر بن العزيز لشقيقه الملك سلمان: أوصيك بـ"طاعة الله في السر والعلن، والحرص على الإسلام والمسلمين"، فيما رد عليه: "‏نحن عند حسن ظنك، ونحن دولة قامت على الإسلام".

وكان الأمير بندر بن عبد العزيز، توفي يوم 28 يوليو، عن عمر ناهز 96 عامًا، تاركًا خلفه 7 من أبناء الملك المؤسس، عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وقد كان أكبرهم.

وشارك أمراء العائلة الملكية السعودية بقيادةالملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، في 29 من الشهر الحالي، في أداء صلاة الجنازة على الأمير بندر بن عبد العزيز بالحرم المكي.